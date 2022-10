Motomondiale: Bastianini “Doppietta Australia-Malesia sarà interessante”

Il pilota riminese del Team Gresini: "Phillip Island tutta da scoprire" ROMA (ITALPRESS) – "Arriviamo da una gara complicata, ma sicuramente positiva. Il sesto posto di Buriram sotto l'acqua battente ha mantenuto le nostre motivazioni molto alte. Ci attendono altre tre gare importantissime e la doppietta Australia-Malesia sarà certamente interessante". Così Enea Bastianini, pilota riminese del Team Gresini Racing, in vista della doppia sfida asiatica per il Mondiale di motoGp. "Per me sarà la prima volta con la MotoGP a Phillip Island, quindi sarà tutta da scoprire, mentre a Sepang sappiamo di poter essere veloci, i test di febbraio ci avevano dato indicazioni molto importanti", ricorda Bastianini, quarto in classifica generale con 180 punti. "Il fine settimana di Thailandia è ovviamente da dimenticare, però restano delle cose positive che abbiamo trovato sulla moto e che spero ci possano aiutare nei prossimi appuntamenti – sottolinea l'altro italiano del Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio – Phillip Island è il primo: una pista dove sono sempre andato forte e che mi piace molto, spero davvero di poter mettere in pratica quanto appreso a Buriram. In Malesia invece sarà una tra le gare più toste fisicamente della stagione, abbiamo qualche riferimento nel test di inizio anno, e ci sarà da usare la testa e gestire bene le energie". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 10-Ott-22 09:50