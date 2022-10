Tennis: Atp. Alcaraz sempre al comando, Fritz entra nei top 10

Lo statunitense è numero 8, stabili Sinner e Berrettini, balzo di Nardi ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz resta al comando della classifica Atp, pubblicata oggi. Il giovane spagnolo precede sempre il connazionale Rafael Nadal ed il norvegese Casper Ruud. Tsitsipas scavalca Zverev al quinto posto, spicca l'ingresso in Top 10 di Taylor Fritz (8), fresco vincitore a Tokyo e primo statunitense a salire tra i primi dieci del mondo dai tempi di Jack Sock nel 2017. Firma il best ranking anche l'altro statunitense Frances Tiafoe: i due americani lanciano così di fatto anche la sfida all'Italia in vista del quarto di finale di Coppa Davis a Malaga. Per quanto riguarda gli italiani, stabili Jannik Sinner e Matteo Berrettini, rispettivamente 12esimo e 16esimo. Da rimarcare il progresso di Luca Nardi. A Nur-Sultan il pesarese ha superato le qualificazioni, salvando peraltro tre match point nel turno decisivo contro l'ex Top 10 belga David Goffin, ha ottenuto la sua prima vittoria nel tabellone principale di un torneo ATP contro il russo Shevchenko e si è infine arreso in due tiebreak a Tsitsipas. Nardi ha guadagnato così 20 posizioni ed è entrato per la prima volta tra i primi 150 del mondo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Ott-22 15:36