Tennis: Bj King Cup, ecco le cinque azzurre per Glasgow

Garbin convoca Bronzetti, Cocciaretto, Giorgi, Paolini e Trevisan ROMA (ITALPRESS) – In vista delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022, che si giocheranno sul veloce indoor all'"Emirates Arena" di Glasgow, in Scozia, dall'8 al 13 novembre, la capitana della Nazionale italiana, Tathiana Garbin, ha convocato Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Alle Finals le 12 nazioni in gara saranno suddivise in quattro gironi all'italiana da tre squadre ciascuno, con le quattro le vincitrici dei gironi qualificate alle semifinali. L'Italia è inserita nel girone A con Svizzera (9 novembre) e Canada (10 novembre), con entrambi gli incontri previsti alle 11 ora italiana. "E' un girone difficile, sia la Svizzera che il Canada sono avversarie competitive – avverte Tathiana Garbin – Ad ogni modo sono fiduciosa perché sono convinta che le mie ragazze con la maglia della Nazionale riescono a trovare risorse supplementari. So che ci tengono a fare bene e sono sempre super-motivate. Per loro scendere in campo con la maglia azzurra è qualcosa di unico, lo sentono tanto. E lo si è visto nelle ultime sfide. Sono orgogliosa del percorso fatto dalle negli ultimi due anni: grazie al loro impegno siamo tornate nell'élite della manifestazione per squadre nazionali più importante a livello mondiale. E spero che a Glasgow possano esserci tanti nostri connazionali a sostenerci". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 10-Ott-22 18:24