Tennis: Wta. Top 10 invariata, Trevisan n.31 e prima azzurra

La toscana fa un passo indietro così come Bronzetti, ora al 63° posto ROMA (ITALPRESS) – Immobile la top 10 del ranking WTA guidata dalla polacca Iga Swiatek che, nonostante la sconfitta in finale ad Ostrava, mantiene ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur. Sul terzo gradino del podio mondiale stabile l'estone Anett Kontaveit davanti alla spagnola Paula Badosa, quarta, e alla bielorussa Aryna Sabalenka, quinta. Da segnalare la continua scalata di Barbora Krejcikova, che dopo Tallin trionfa anche ad Ostrava (per giunta battendo la regina del tennis mondiale): la ceca recupera altri nove posti, sale al numero 14 e mette la top-ten nel mirino. Scala sei posizioni anche la vincitrice del WTA 250 di Monastir, la belga Elise Mertens, che va ad occupare la poltrona numero 36. Piccoli aggiustamenti in chiave italiana. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che però fa un passo indietro ed è numero 31. La 28enne mancina toscana. Alle sue spalle c'è sempre Camila Giorgi, stabile al numero 60, subito davanti a Lucia Bronzetti, che perde una posizione ed è ora 63^: ne perde due, invece, Jasmine Paolini, che scende al numero 78. Due posti in meno anche per Elisabetta Cocciaretto, ora 92esima ma sempre in zona primato personale, mentre è stabile Sara Errani al numero 108. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 10-Ott-22 15:52