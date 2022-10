Barcellona, Xavi “Dopo Milano abbiamo voglia di rivincita”

"Speriamo che lo sdegno di Milano ci serva per vendicarci". BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Abbiamo voglia di rivincita rispetto a quello che è successo a Milano". Non usa molti giri di parole Xavi nel presentare la sfida di domani, perché da una settimana a Barcellona non si parla d'altro. Persino troppo, con toni pericolosamente alti e una pressione che renderà la gara elettrica fin dal primo minuto. E l'allenatore blaugrana nella conferenza stampa della vigilia non ha fatto nulla per smorzare: "Speriamo che lo sdegno di Milano ci serva per vendicarci, per dire che meritavamo di più nel secondo tempo. Domani ci serve questa indignazione per giocare meglio a calcio, attaccare meglio di quanto fatto nel primo tempo a San Siro". L'attesa è grande, per il Barcellona non andare agli ottavi sarebbe un fallimento, e questo Xavi lo sa bene: "Domani è una giornata importantissima – ha detto l'allenatore -. Non abbiamo fatto i compiti a casa, ora dobbiamo recuperare: abbiamo una grande opportunità per recuperare terreno in classifica grazie alle due gare in casa. Siamo il Barça e ci si aspetta tanto da noi". Un concetto ribadito anche da Pedri: "Per noi è come una finale – ha sottolineato il centrocampista -, è una partita importantissima per noi. Ci giocheremo il tutto per tutto, sarà difficile perché l'Inter sa contrattaccare, è una squadra forte fisicamente. Ma sono tranquillo, abbiamo una squadra di qualità. Contro questo tipo di squadre il mister ci chiede di muovere la palla rapidamente da un lato all'altro del campo. Dobbiamo lavorare su questo, ci può aprire spazi e ci può essere utile in una partita come domani. Vogliamo andare avanti, possiamo portare a casa i tre punti e andare agli ottavi". Rispetto a una settimana fa, però, servirà un altro Barcellona, diverso nell'approccio e nell'atteggiamento in campo: "Andremo all'attacco e cercheremo di essere coraggiosi – le parole di Xavi -. Dobbiamo raddoppiare in attacco, non in difesa. Mi hanno educato così, è il mio dna. Dovremo essere molto intensi dal primo minuto, contano solo i tre punti. È una partita in cui l'aspetto psicologico sarà importante, bisogna essere tranquilli, sapere come attaccare, come dominare il gioco. Non serve segnare al primo minuto: è meglio se succede, ovvio, ma ne abbiamo novanta e servirà pazienza. Vedo tutto come un'opportunità: ci sono le difficoltà e le pressioni, siamo in una posizione scomoda ma cercheremo di essere positivi e di attaccare sin dal primo minuto. Domani abbiamo una finale per rimettere le cose a posto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/gm/red 11-Ott-22 17:59