Calcio: Auxerre. Stampa, esonerato il tecnico Furlan

Secondo L'Equipe il tecnico sollevato dall'incarico dopo la sconfitta con il Clermont AUXERRE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non c'è ancora l'ufficialità, ma L'Equipe non ha dubbi: l'Auxerre ha esonerato il tecnico Jean-Marc Furlan. Una decisione figlia dei cattivi risultati della squadra, quartultima con 8 punti in 10 gare, ma anche, spiega il sito del quotidiano francese, legata ai comportamenti dello stesso allenatore che, nel corso dell'ultima gara di campionato (persa 2-1 in casa del Clermont), avrebbe reagito alle provocazioni del pubblico di casa mostrando il dito medio, gesto ufficialmente stigmatizzato dal club con un comunicato ufficiale. Furlan allena l'Auxerre dal 2019 e nella scorsa stagione ha riportato la squadra in Ligue 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Ott-22 14:20