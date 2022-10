Giovedì al Franchi in programma la gara valida per la quarta giornata della competizione Uefa NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà il croato Ivan Bebek a dirigere Fiorentina-Hearts, gara valida per la quarta giornata del gruppo A di Conference League, in programma giovedì alle 18.45 al Franchi di Firenze. Con lui i connazionali Goran Pataki e Luka Pajic come assistenti e il quarto ufficiale di gara Patrik Kolaric. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Ott-22 10:39