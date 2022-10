Calcio: Europa League. Arbitro greco per Betis-Roma, tedesco Lazio-Sturm

Designati i direttori di gara per la quarta giornata della fase a gironi in programma giovedì NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Direttore di gara greco per la Roma, tedesco per la Lazio. Sarà Tasos Sidiropoulos a dirigere Betis-Roma, gara in programma giovedì alle 18.45 e valida per il Gruppo C. Con lui i connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis come assistenti, Aristotelis Diamantopoulos quarto ufficiale di gara, mentre alla Var ci saranno Agelos Evangelou e l'olandese Dennis Higler. Lazio-Sturm Graz, in programma giovedì alle 21 all'Olimpico e valida per il girone F, sarà diretta dal tedesco Sascha Stegemann con i connazionali Mark Borsch e Christof Günsch guardalinee, Robert Schröder quarto uomo, quindi Marco Fritz e l'inglese Stuart Attwell addetti Var. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 11-Ott-22 10:32