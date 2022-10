Calcio: Golden Foot. Butragueno leggenda,impronta su Champions Promenade

L'ex attaccante spagnolo riceverà il premio il 21 dicembre al Grimaldi Forum di Montecarlo MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Emilio Butragueño sarà insignito del Golden Foot Legend Award: l'ex attaccante spagnolo, punto di riferimento del calcio iberico e internazionale, riceverà il premio il 21 dicembre 2022, alla Cerimonia di premiazione del Grimaldi Forum di Montecarlo. Il Golden Foot è un prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ogni anno dal 2003 al calciatore che si è distinto per qualità, prestazioni individuali e di squadra. Creato e organizzato dal World Champions Club del Principato di Monaco, con il patrocinio del principe Alberto II, il premio può essere vinto una sola volta. Per essere tra i candidati Golden Foot, gli atleti devono avere almeno 28 anni ed essere ancora attivi. Il vincitore del Golden Foot Award entra nella Hall of Fame della storia del calcio, un'immortalità sancita dalle impronte che il campione lascia sulla Champions Promenade sul lungomare del Principato di Monaco, luogo 'sacro' dove è anche possibile ammira le impronte dei più grandi campioni di tutti i tempi. Il nome di Emilio Butragueno, conosciuto come l'"avvoltoio" quando giocava, è per sempre legato al Real Madrid di cui è stato il centravanti da oltre 10 anni e dove da anni è dirigente. "Dalle giovanili del Real Madrid alla conquista della Spagna, con le Furie Rosse è stato l'esempio perfetto del leader silenzioso. La sua bacheca dei trofei è ricca di grandi successi individuali e di squadra: sei campionati, due Coppe di Spagna e quattro Supercoppe; grazie alle sue fenomenali capacità di segnare ha vinto il Trofeo Pichichi con 19 gol nella stagione 1990-1991", sottolinea una nota del Golden Foot. Esordisce con la "camiseta blanca" nel febbraio 1984, segnando due reti che permettono al Real di battere il Cadice. "Un campione in campo e dietro la scrivania, così grande che il Real Madrid lo ha nominato responsabile delle relazioni internazionali, ruolo che ricopre con estrema diligenza e professionalità dal 2009", conclude la nota. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 11-Ott-22 10:00