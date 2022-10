Calcio: Verona. Ufficiale, esonerato Cioffi

L'Hellas ha ufficializzato il divorzio con il tecnico toscano VERONA (ITALPRESS) – Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del Verona. Dopo la sconfitta di domenica per 2-1 contro la Salernitana, maturata nei minuti di recupero, l'Hellas ha deciso di esonerare il 47enne allenatore toscano, ingaggiato la scorsa estate per sostituire Tudor. A condannare Cioffi il difficile avvio di stagione che ha visto i gialloblù raccogliere appena 5 punti nelle prime nove giornate di campionato, con una sola vittoria a inizio settembre contro la Samp e poi due pareggi (con Bologna ed Empoli) e sei sconfitte. In una nota l'Hellas fa sapere di "aver sollevato Gabriele Cioffi dall'incarico di allenatore della prima squadra" e ringrazia il mister "e il suo staff per il lavoro svolto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/ari/red 11-Ott-22 14:49