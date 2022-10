Tennis: Torneo Firenze. Sonego eliminato al primo turno

Il piemontese sconfitto all'esordio in due set da Zapata Miralles FIRENZE (ITALPRESS) – Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego all'UniCredit Firenze Open. Il tennista piemontese è stato eliminato all'esordio dallo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, numero 74 del ranking mondiale, che lo ha superato per 6-4 6-4 in un'ora e 34 minuti di gioco. Altri risultati di primo turno: Alexander Bublik (Kaz, 7) b. Cristian Garin (Chi) 7-5 6-2 Oscar Otte (Ger) b. Marton Fucsovics (Hun) 3-6 6-4 6-2 Mikael Ymer (Swe) b. Tim van Rijthoven (Ned) 6-1 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 11-Ott-22 17:47