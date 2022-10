Tennis: Torneo Gijon. Fognini costretto al ritiro nel match d’esordio

Il ligure ha lasciato il campo al terzo set della sfida contro il francese Guinard GIJON (SPAGNA) (ITALPRESS) – Esordio sfortunato per Fabio Fognini, l'unico azzurro al via nel "Gijon Open", nuovo ATP 250 (licenza annuale) dotato di un montepremi di 612.000 euro in corso sul veloce indoor del "Palacio Deportes" della città delle Asturie, in Spagna. Il 35enne di Arma di Taggia, n.59 ATP, è stato costretto al ritiro al primo turno contro il francese Manuel Guinard, n.153 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, sul punteggio di 4-6, 6-0, 2-0 in favore del suo avversario, dopo poco meno di un'ora e mezza di partita, per un problema fisico. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 11-Ott-22 14:56