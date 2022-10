Calcio: Real. Venti punti per Rudiger “Quel che non uccide fortifica”

Il difensore tedesco si è ferito alla testa in occasione della rete dell'1-1 con lo Shakhtar MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un punto per assicurarsi la qualificazione agli ottavi, 20 di sutura per cucire la ferita alla fronte di Antonio Rudiger. "Quel che non ti uccide ti rende più forte! Sto bene, grazie a tutti per i messaggi", ha scritto sui social il difensore tedesco del Real Madrid che, con il suo gol dell'1-1, al 95° del match contro lo Shakhtar, ha dato la matematica qualificazione agli ottavi di Champions ai blancos. Per lui 20 punti di sutura dopo il durissimo scontro con il portiere degli ucraini, Trubin, proprio in occasione della rete del pari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 12-Ott-22 10:37