Calciomercato: Milan. Stampa, Psg punta su Leao per il dopo Mbappè

L'esterno portoghese nel mirino dei campioni di Francia, ma c'è anche il Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rafael Leao sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Il Milan è stato bravo a portarlo in rossonero quando non tutti ne avevano ancora comprese le enormi potenzialità, ma adesso il suo talento è ben noto a tutti e i grandi club sono intenzionati a strapparlo al Diavolo che, intanto, continua a lavorare sul rinnovo di un contratto in scadenza nel 2024. Secondo il Daily Mail il Chelsea è tra le società in prima fila per l'esterno portoghese, ma lo stesso tabloid britannico oggi inserisce nella corsa anche il Psg che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri, soprattutto se Kylian Mbappè dovesse lasciare Parigi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 12-Ott-22 11:38