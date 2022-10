F.1: Vettel prepara addio “Un giorno nessuno si ricorderà più di me”

"Amo ancora questo sport ma è un buon momento per fare altro" ROMA (ITALPRESS) – "Una volta ho sentito qualcuno dire: 'Sarai ricordato finchè non muore l'ultima persona che si ricorda di te'. Ma la Gran Bretagna ha un nuovo sovrano e non è il primo Re Carlo, ce ne sono stati due prima di lui. Lo ricordavate? Probabilmente no. C'è un limite. E probabilmente arriverà un momento in cui nessuno si ricorderà di me, niente dura per sempre". E' quasi un Sebastian Vettel crepuscolare quello che si racconta in un'intervista sul sito dell'Aston Martin. "La gente potrà decidere se ricordarsi o meno di me ma non mi offenderei se non lo facesse. Per me non è importante nemmeno come sarò ricordato. Ho sempre provato ad avere successo, e alle volte non ci sono riuscito, ma soprattuto ho provato a trattare la gente con rispetto e a essere gentile. Se sarà questo che la gente ricorderà di me, sarò felice". Quattro titoli mondiali, Vettel a fine stagione lascerà il circus. "Essere un pilota di Formula Uno è un modo di vivere accelerato: hai tutto quello che succede in una vita normale ma più compresso in termini di tempo. Per esempio sono dovuto maturare prima dei miei compagni di scuola perchè prendevo molto sul serio la mia carriera e avevo a che fare con tanti adulti". Vettel ama ancora quello che fa, "la decisione di lasciare è stata dura ma ci ho pensato per un po'. So quanto impegno richieda lo sport e sento invece che sia il momento giusto per fare altro". Con la Aston Martin le cose non sono andate bene: "Quest'anno volevamo fare dei progressi significativi e abbiamo fallito, perchè siamo dove abbiamo finito lo scorso anno. Non penso però che siano stati due anni inutili. Non ero abituato a partire da così dietro, è stata una nuova esperienza, a volte dura, e ho capito tante cose. Sono felicissimo e orgoglioso di aver lavorato al fianco di un gruppo così talentuoso come quello della Aston Martin, non è stato molto divertente sotto l'aspetto dei risultati ma mi sono divertito ad aiutare la squadra nel suo percorso e a porre le basi per il futuro". "Mi sarei ritirato lo stesso se la macchiona fosse stata più competitiva? Non so, magari avrei preso la stessa decisione, è impossibile da dire. Di sicuro finire decimo non mi dà un brivido perchè so cosa si prova ad arrivare primo. E sono felice di questo. Bisogna essere sinceri con se stessi: amo vincere, so che suona un po' egoistico e presuntuoso ma quello che mi guida è la vittoria. Quando vinci ti abitui e quando non vinci più pensi a quanto sarebbe bello vincere ancora". Il 35enne pilota tedesco passa poi in rassegna i rivali più duri: "Hamilton, soprattutto quando ero alla Ferrari, e prima Alonso quando alla Ferrari c'era lui". E proprio lo spagnolo prenderà il suo posto alla Aston Martin: "Non ha bisogno di consigli, sicuramente farà bene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 12-Ott-22 17:49