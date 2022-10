Tennis: Australian Open. Tiley “Presenza Djokovic dipende da governo”

"Siamo pronti a dargli il benvenuto, ma non è un a vicenda che riguarda noi", spiega il direttore del torneo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Noi saremmo pronti a dare il bentornato a Novak, ma non dipende da noi". Craig Tiley ha le mani legate e tornare su quanto accaduto lo scorso anno è un problema da affrontare con prudenza e le giuste parole. Il direttore degli Australian Open non esclude un ritorno di Djokovic a Melbourne, ma è ben consapevole che il tennista serbo, dopo l'espulsione dello scorso anno perché non vaccinato, ha un divieto di ingresso nel Paese fino al 2025. "Non possiamo fare pressioni – ha aggiunto Tiley -, è una vicenda che possono risolvere solo il governo federale e lo stesso Novak, noi siamo pronti a seguire le istruzioni che ci verranno date, ma ovviamente siamo pronti a dare il nostro benvenuto a Djokovic". Intanto Tiley ha reso noto che i tennisti russi e bielorussi potranno partecipare al torneo "ma come giocatori indipendenti, neutrali". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 12-Ott-22 11:11