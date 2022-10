Bagnaia “In Australia è come un nuovo campionato”

Il pilota della Ducati: "In tre lottiamo per il titolo, e tutto può cambiare" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Questa è una delle mie piste preferite. Nel 2019 mi era piaciuto correre qui. Il potenziale della moto è più alto con la nuova carena, può aiutare molto affidabilità. Non so se posso migliorare i tempi, per ora, rispetto agli anni scorsi non ci sono grandi cambiamenti, al di là della carena che ci ha aiutato tanto nelle curve veloci, ed in questa pista ci può aiutare di più. Svolta in questo campionato? Sono a 2 punti ed è come se ripartissimo per un nuovo campionato. Io e Fabio (Quartararo, ndr) abbiamo più opportunità ma anche Aleix (Espargaro, ndr) non è lontano, e tutto può cambiare". Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia nella conferenza di presentazione del GP d'Australia. "Il potenziale credo sia alto, è un buon momento occorre sfruttarlo. Ho sentito anche Vale Rossi e Stoner che mi hanno dato dei consigli. Questo posto – ha concluso il pilota torinese della Ducati – è fantastico. Senti meno pressione, sei più rilassato. Il circuito è vecchio stile, devi essere preciso e tecnico. La pista ha curve veloci ed è grandiosa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 13-Ott-22 08:49