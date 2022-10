Calcio: Gallardo lascia River Plate dopo 8 anni “Ciclo bellissimo”

Sotto la sua guida i Millonarios hanno conquistato 14 trofei BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "Il mio contratto è in scadenza e non resterò. È una delle decisioni più difficili e sofferte della mia carriera". Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, annuncia che a dicembre lascerà la guida dei Millonarios. "Tutto ha una fine ed è il momento di chiudere un ciclo bellissimo – le sue parole in conferenza stampa – Ringrazio i tifosi per tutto il loro affetto, è qualcosa che non dimenticherò". El Muneco, 46 anni, era arrivato al Monumental nel giugno 2014 e da allora ha guidato il River Plate in 422 partite con un bilancio di 226 vittorie, 111 pareggi e 85 sconfitte, per un totale di 14 trofei fra cui due Libertadores, una Sudamericana, tre Recope, tre coppe nazionali e un campionato argentino. La sua ultima partita al timone del River Plate dovrebbe essere il 23 ottobre contro il Racing Avellaneda. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 13-Ott-22 18:37