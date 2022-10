Calcio: Media, Mbappè sempre più deciso ad andare via dal Psg

Difficile però un divorzio a gennaio, se ne riparlerà a fine stagione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nonostante le smentite ufficiali sul fronte Psg, in Francia non sembrano avere dubbi: Kylian Mbappé non vuole più restare e già a gennaio vorrebbe cambiare aria. L'attaccante francese è rimasto deluso dalle promesse non mantenute in estate dal club sul mercato, il rapporto con Neymar è sempre più teso e nello spogliatoio è ora Messi a essere riconosciuto come un leader, con Mbappè che godrebbe solo del sostegno di Hakimi, dei connazionali Kimpembe, Mukiele ed Ekitike oltre che del tecnico Galtier. Ma, secondo "L'Equipe", a rafforzare la sua volontà di andare via sarebbero state le recenti rivelazioni di "Mediapart" sui falsi account social commissionati dal club per attaccare alcuni giocatori, fra cui lo stesso Mbappè. Difficile però che il Psg accetti di cederlo a metà stagione, più probabile che si cerchi una soluzione a giugno. Intanto Lamari Fayza, mamma di Kylian, ha condiviso sui social il commento di un tifoso a detta del quale il Psg starebbe portando avanti "una campagna denigratoria per spingerlo ad andarsene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 13-Ott-22 18:00