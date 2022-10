Calcio: Pallone “Mano de Dios” all’asta, potrebbe valere fino a 3,5 mln

Il proprietario è l'arbitro di Argentina-Inghilterra, il tunisino Bin Nasser LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il pallone della "Mano de Dios" andrà all'asta e potrebbe essere battuto per una cifra stimata fra i 2,8 e i 3,5 milioni di euro. A venderlo è Ali Bin Nasser, l'arbitro tunisino del quarto di finale fra Argentina e Inghilterra ai Mondiali del 1986 che convalidò il celebre gol segnato da Maradona con la mano. "Questo pallone è parte della storia del calcio, è il momento giusto di condividerlo col mondo", le parole di Bin Nasser riportate dalla BBC Sport. Quel pallone è stato usato per tutti i 90 minuti della partita ed è dunque anche quello calciato da Maradona per il raddoppio dell'Argentina nell'altrettanto celebre "Gol del secolo". L'asta si terrà il 16 novembre, all'interno di uno speciale evento legato alla Coppa del Mondo. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 13-Ott-22 18:24