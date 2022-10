Calcio: Samp. Djuricic “Siamo ripartiti, nostro obiettivo è la salvezza”

Il trequartista serbo: "Stankovic ed io siamo qui per aiutare" ROMA (ITALPRESS) – "Se siamo davvero ripartiti? Sì, anche se non in senso assoluto, perché la stagione è già iniziata… Non siamo riusciti a vincere, ma ora serve mettere dentro la Samp energia e pensieri positivi, io per primo. Abbiamo tirato una riga e dobbiamo pensare a salvarci. Perché questo è diventato il nostro obiettivo". Lo ha detto Filip Djuricic, 30enne centrocampista serbo della Sampdoria, autore del pari contro il Bologna nella 'prima' di Dejan Stankovic sulla panchina dei blucerchiati, ultimi in classifica con tre punti e zero vittorie. "Tanti fattori insieme hanno inciso, ma noi non abbiamo reagito nel modo giusto alle difficoltà – racconta l'ex trequartista del Sassuolo a 'La Gazzetta dello Sport' – Il calendario iniziale era brutto, ma non si doveva perdere contro Salernitana, Verona, Spezia e Monza". Per Stankovic avere un connazionale in campo può essere di aiuto: "Certamente, può semplificare certe situazioni. Io lo conoscevo già come giocatore, non come tecnico, ma so che è un uomo aperto, con cui si può parlare. Sono qui anch'io per aiutare". Lunedì c'è la Roma senza Dybala: "Sarà diversa ma non ridimensionata, ha tanti elementi forti, penso a Pellegrini e Zaniolo. Noi ci giocheremo le nostre carte". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Ott-22 08:23