Motomondiale: Gp australia. A. Espargaro “Attaccare senza fare errori”

Lo spagnolo dell'Aprilia: "E' il momento della verità, farò del mio meglio" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "In Thailandia abbiamo recuperato terreno. Possiamo lottare con i primi, ho solo 20 punti di distacco. Qui in Australia non vedo l'ora di guidare perché amo le piste veloci e dove la moto è sempre molto competitiva come ad Assen ed in Argentina. Su questa pista la moto può adattarsi e funzionare bene. I nostri punti di forza? Il carico aerodinamico alle ali, la prima e l'ultima curva. Saranno questi i nostri punti di forza". Lo ha dichiarato il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro nella conferenza stampa dei piloti del MotoGp. "La moto è molto più forte, vedremo come andrà. In classifica sono venti punti sotto? Dovrò attaccare senza commettere errori ma questo è il momento della verità, farò del mio meglio. La carena con il vento? Dobbiamo capire quanto svantaggio ci porterà. Finora è stata positiva per noi. Vedremo il vento e decideremo. La velocità altissima ti dà un livello folle di emozione", ha concluso lo spagnolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 13-Ott-22 08:53