Motomondiale: Gp Australia. Marquez “Proverò cose in ottica futura”

Il campione spagnolo: "Importante capire il progresso delle mie condizioni fisiche" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "E' bello tornare in Australia, una delle mie piste preferite. Qui devi stare bene e partire bene. Se lotti contro la moto soffri tanto e diventa difficile in ogni giro. Il vento è insidioso? Per me sarà importante sentire il progresso nelle mie condizioni fisiche perché dopo il GP di Thailandia c'è voluto tempo per recuperare. Sono contento solo che i muscoli stiano procedendo nel verso giusto. Il progresso fisico spero di denotarlo anche nella guida durante il week-end quando capiremo non solo a che punto siamo (con la moto, ndr) ma dovrò provare anche delle cose in ottica futura. E' tempo di passare ai fatti, è il momento di farlo. Capiremo la moto e poi cercheremo di dare il 100%". Lo ha dichiarato il pilota spagnolo Marc Marquez (Honda) nella conferenza stampa di presentazione del MotoGP di Australia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 13-Ott-22 09:09