Motomondiale: Gp Australia. Miller “Sogno è vincere su circuito di casa”

Il pilota della Ducati: "La pressione è sugli altri, io mi sto divertendo" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Il matrimonio? E' stato un momento fantastico per me e per la mia vita. Pensate, ho trovato anche un giorno libero sul calendario per sposarmi… Scherzi a parte sono ancora in lotta e corro nel GP di casa. Ci sono tante aspettative, per me è un ottimo momento, e sono felice di tornare in Australia, a casa mia. Le gare in Giappone e Thailandia sono state molto positive per me". Lo ha dichiarato Jack Miller nella conferenza stampa di presentazione del MotoGP di Australia. "Phillip Island è un posto fantastico, un circuito unico al mondo. Il panorama sul rettilineo è qualcosa di unico. Quaranta punti di distacco? Sicuramente la pressione è più sugli altri, Fabio (Quartararo, ndr) lo sa. Io mi sto divertendo, in modo positivo. L'importante è divertirsi e fare buoni risultati. Poi vedremo dove finiremo. Di certo ci sarà battaglia per vincere il campionato ma il mio sogno è vincere il Motogp qua. Se potrò lottare per la vittoria cercherò di centrarla. L'Australia? E' meravigliosa e questa pista è unica. Quando impari a guidare con i cambi di pendenza è eccezionale", ha concluso l'australiano della Ducati. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 13-Ott-22 09:00