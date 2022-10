Motomondiale: Gp Australia. Quartararo “L’esperienza adesso mi aiuta”

Il campione francese della Yamaha: "Phillip Island una delle mie piste preferite" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "In Thailandia mi aspettavo una gara migliore, ma c'è stato un errore in partenza, poi la pressione era altissima. Alla fine della gara è stata dura. Phillip Island è una delle mie piste preferite, davvero veloce. Ho solo due punti di vantaggio ma ci sono tre gare fino alla fine. Anche Aleix (Espargaro, ndr) è in corsa ma siamo in cinque separati da pochi punti. I primi 3 sono più vicini ma io penso ad una gara alla volta. Le esperienze fatte nei campionati 2020 e 2021 mi aiutano a gestire bene questi momenti. Phillip Island? Il luogo è unico, si vede l'acqua, ci sono curve davvero veloci, in particolare la 3-7-8-9, le ultime". Lo ha dichiarato il campione del mondo della MotoGP, Fabio Quartararo, nella conferenza di presentazione del GP d'Australia. "Sul bagnato? Mi sono sempre trovato bene a Portimao come in Giappone. In Thailandia abbiamo commesso un errore ma non sono preoccupato. So quello che è successo e siamo preparati", ha aggiunto il fuoriclasse francese della Yamaha. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 13-Ott-22 08:46