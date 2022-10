Calcio: Dionisi “Con l’Atalanta match stimolante, Berardi convocato”

Il tecnico del Sassuolo per la trasferta a Bergamo ritrova anche Traoré. SASSUOLO (ITALPRESS) – "Contro l'Atalanta sarà una gara stimolante. Sia perchè leggevo che quella di questo campionato è stata la migliore partenza di sempre degli orobici. Poi perchè è la nostra bestia nera, con giocatori bravi e con una bella organizzazione di gioco. E' una sfida importante, contro una squadra di alto livello". Così, in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della gara in trasferta contro il team bergamasco. "Sarà una gara diversa rispetto all'ultima giocata contro loro nel nostro stadio. Il loro team è cambiato. Per noi aver fatto risultato positivo l'ultima volta è stato un successo. Adesso vogliamo ripeterci. Sappiamo che a oggi l'Atalanta ha qualcosa in più rispetto a noi ma sappiamo anche di avere possibilità e mezzi per metterla in difficoltà. Speriamo di riportare in campo quello che abbiamo preparato", ha aggiunto Dionisi. "Siamo una squadra molto giovane, soprattutto in attacco. Abbiamo tanti margini di miglioramento e anche tanta voglia di lavorare. Dobbiamo mettere i nostri attaccanti nelle condizioni migliori, davanti alla porta avversaria. Ai giovani dobbiamo dare il tempo di crescere e anche di sbagliare", ha detto ancora il tecnico del Sassuolo. "Posso dirlo con certezza: sia Berardi che Traoré faranno parte dei convocati. Poi vediamo quanto e come utilizzarli. Sono contento di vedere 'pronta' tutta la rosa. Frattesi sta bene, si è allenato regolarmente. Era solo un po' affaticato dopo il match contro l'Inter", ha concluso Dionisi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 14-Ott-22 13:33