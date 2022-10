Calcio: Palladino “Entusiasmo e umiltà, gara Empoli può darci slancio”

"La salvezza resta il primo obiettivo del Monza", dice il tecnico biancorosso MONZA (ITALPRESS) – Tre vittorie consecutive, la consapevolezza che il cammino è lungo, ma anche che aver ritrovato un clima positivo è un aspetto molto importante. La cura Raffaele Palladino ha dato subito i suoi frutti e il Monza spera di continuare a raccoglierli a cominciare dall'anticipo di domani in casa dell'Empoli. "L'entusiasmo è una componente essenziale – dice il tecnico biancorosso in conferenza stampa al centro Luigi Berlusconi -. E' fondamentale nel calcio, così come è determinante l'umiltà e la consapevolezza che bisogna tenere sempre alta l'attenzione e non sbagliare". Piedi per terra e avanti così, senza fare troppi voli pindarici il messaggio che vuole trasmettere mister Palladino. "La salvezza è sempre il nostro obiettivo. Andiamo per gradi, io non amo guardare la classifica. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, ma affrontiamo partita dopo partita e sappiamo che quella di domani in casa dell'Empoli ci può dare grande slancio". Anche perchè è la prima di un ciclo impegnativo e interessante. "E' una settimana intensa, dopo la sfida in Toscana abbiamo Udine e Milan, ma ho un gruppo di ragazzi che dà il 100% a ogni allenamento e tutti possono essere titolari. La condizione fisica è buona, dovremo affrontare tre gare difficili, ma saremo pronti". Nessuna indicazione sulla formazione, anche perché, spiega Palladino, viene "decisa la mattina, prima della gara. Ogni calciatore mi mette in difficoltà lavorando bene in settimana. Marlon? Decido domani. Petagna? E' in netta ripresa si sta preparando, per noi è un calciatore determinante". Come lo sono i centrocampisti che garantiscono quantità e qualità. "Rovella e Sensi stanno bene, il primo corre tanto e ha un grande futuro davanti, il secondo è straordinario, ma non voglio dimenticare Ranocchia, Barberis e altri che spero di utilizzare al più presto – spiega il tecnico del Monza -. Ogni giorno ho maggiori certezze, la condizione fisica aumenta ed è bello vedere una squadra che arriva a fine allenamento distrutta. Si può crescere ancora, però, perché per esempio la ripresa di domenica scorsa non mi è piaciuta, possiamo fare meglio nella fase di non possesso". Si parla anche del presidente Berlusconi, ma non di politica…"Ci sentiamo due volte la settimana. Ci confrontiamo sulla squadra. I suoi consigli sono sempre positivi, poi per quanto riguarda la politica non ho competenze da trasmettergli. Ripeto questa è una grande famiglia e lavoriamo con tanto entusiasmo. Abbiamo questo centro sportivo che è importante anche per il settore giovanile, ma adesso pensiamo all'Empoli, una squadra pericolosa e ben allenata". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/red 14-Ott-22 15:58