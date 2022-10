Calcio: Psg, Galtier contro media “Parlate di tutto tranne che di campo”

"Mbappè vorrebbe andare via? Ha risposto in campo, col Benfica è stato il migliore" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Bisogna avere una certa esperienza e una certa età per gestire tutto questo nel miglior modo possibile, perchè non parlate mai di calcio. Partita dopo partita, conferenza dopo conferenza, si finisce col parlare di calcio per un minuto e mezzo e qualunque cosa possa dire io non mi credete e scrivete tutto il contrario". Christophe Galtier ha perso la pazienza. Alla vigilia della sfida col Marsiglia, il tecnico del Paris Saint Germain è un fiume in piena e punta il dito contro la stampa che parla della voglia di Mbappè di andare via o dei finti account social che sarebbero stati commissionati dal Psg per attaccare i suoi stessi giocatori. "Quando dico che nello spogliatoio va tutto bene, che i giocatori sono seri, professionali, uniti, a nessuno interessa e viene scritto qualcos'altro. Prendiamo le voci su Mbappè: la risposta migliore si è vista contro il Benfica, dove è stato il migliore in campo e si è sacrificato per la squadra. Ho molti difetti ma sono onesto e quando dico delle cose è perchè sono vere". Anche sulla questione sollevata da Mediapart relativi ai finti account social Galtier non si esprime e contrattacca. "Da dopo la partita di Champions i giocatori si sono subito immersi nella preparazione alla sfida col Marsiglia. È uno scontro al vertice ma non se ne parla. Giochiamo in un campionato top, siamo imbattuti in tutte le competizioni, l'OM ha vinto le sue ultime due gare in Champions ma si parla d'altro". Galtier è consapevole che "quando sei l'allenatore del Psg sei sottoposto a pressione ma in realtà quello che mi dà fastidio è non parlare del mio lavoro. Il calcio è la mia passione, quello che mi interessa è cercare di riuscire a vincere più partite possibili". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Ott-22 16:28