Calcio: Zanetti “Non bene col Toro, col Monza voglio il vero Empoli”

"Siamo alla ricerca di una vittoria che desideriamo veramente tanto", le parole del tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – Nonostante un buon punto guadagnato, il pareggio col Torino non ha lasciato del tutto soddisfatto il tecnico azzurro Paolo Zanetti. Il mister dell'Empoli vuole dai suoi risposte concrete, a partire dalla sfida di domani contro il Monza. "A Torino per la prima volta abbiamo subito l'avversario, non siamo riusciti a mettere in campo alcune situazioni – spiega il tecnico azzurro -. Non siamo stati i soliti, inutile negarlo, ma nel calcio questo può accadere. Potevamo portar via il massimo dei punti in una partita brutta, ma non siamo stati abbastanza maliziosi per farlo, anche se sinceramente non lo avremmo meritato. Guardo avanti, teniamoci il punto conquistato, sono abbastanza esperto per capire che esistono partite del genere, mi preoccuperei se fosse una cosa che si protrae". Ora sotto con il Monza, una sfida sicuramente tosta. "Abbiamo l'opportunità di valorizzare il punto di Torino – dice Zanetti -. Dobbiamo ritrovare la nostra identità e il nostro modo di proporre calcio e la gara in casa può essere un'occasione. Sarà una partita difficile, i numeri del Monza sono al top in questo momento, incontriamo una squadra che sta viaggiando su ritmi da alta classifica". "Loro sono forti come squadra e come singoli – prosegue Zanetti -. Noi invece siamo alla ricerca di una vittoria che desideriamo veramente tanto, anche se non sarà facile perché loro hanno l'entusiasmo alle stelle. Nel calcio esistono partite in cui si vince con un solo tiro in porta, noi non siamo così, proponiamo un altro tipo di calcio. Vogliamo creare presupposti e avere la palla. Non ci piace fare quel tipo di partite, anche se i punti ce li teniamo. L'importante è continuare a lavorare sulla nostra filosofia, poi se mettiamo lo stesso cinismo anche quando abbiamo cinque-sei occasioni è meglio". Zanetti poi si sofferma anche sui singoli e sulle possibili scelte di formazione. "C'è la possibilità di vedere qualche novità in campo domani – spiega il tecnico azzurro – deve giocare chi sta meglio e mentalmente è al 100%. Non credo ci sarà qualcosa di diverso dal punto di vista dell'identità di modulo. Marin non ha lavorato per tutta la settimana ma spero di recuperarlo. Pjaca e Bajrami hanno qualità nelle corde, vanno supportati dal punto di vista del non possesso perché non possiamo puntare solo sulla tecnica. Destro? Ci ha regalato un punto. Lammers invece non ha fatto la sua miglior gara a Torino, ma in altre partite era stato funzionale, credo in lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 14-Ott-22 13:42