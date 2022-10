Motomondiale: Gp Australia, Aleix Espargaro “L’obiettivo e’ vincere”

"Venti punti sono tanti contro due avversari come Quartararo e Bagnaia" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Non sono di certo andato male. Questo è un circuito difficile per me, ma sono contento di come siamo andati oggi". Lo ha dichiarato Aleix Espargaro, al termine della seconda sessione di prove libere del MotoGP di Australia. "Nelle FP1 le condizioni erano piuttosto pericolose, per me era troppo freddo, è stato difficile per i piloti trovare il giusto compromesso tra velocità e attenzione a non fare errori. Credo che nelle FP3, se effettivamente la temperatura si alzerà, si potrà fare un passo in avanti. La gara? E' ancora presto, anche perché tutte e tre le gomme posteriori sembrano funzionare. Il mio passo non è male, è simile a quello di Quartararo e, per il momento, migliore di quello di Bagnaia e Miller. Con questo vento e con queste temperature bisogna riuscire a trovare un buon compromesso". "La moto? Siamo molto efficaci nelle curve più veloci e abbiamo una buona stabilità – chiosa lo spagnolo dell'Aprilia – L'obiettivo per domenica è solo quello di vincere. Non posso fare altro: 20 punti sembrano pochi, ma sono tanto contro due avversari come Quartararo e Bagnaia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 14-Ott-22 09:08