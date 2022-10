Motomondiale: Gp Australia, Bagnaia “Migliorati nonostante vento”

"Siamo più allineati ai migliori di quanto mi aspettassi" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) -"Alla fine, sono contento. Entrambi i turni sono partiti con qualche difficoltà, ma quest'anno abbiamo imparato a lavorare bene in entrambe le sessioni". Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia al termine della seconda sessione di prove libere del MotoGP di Australia. "Sia nelle FP1 sia nelle FP2 siamo migliorati tanto durante il turno – prosegue il ducatista – Pensavamo che il passo in avanti fatto questa mattina fosse sufficiente per essere pronti per il pomeriggio, ma si è alzato ancora di più il vento e abbiamo dovuto fare un altro passo in avanti sul carico anteriore. E' stato quello che mi ha permesso di essere più competitivo nella seconda fase delle FP2, quando con la gomma usata riuscivo a girare come i più veloci di passo. Sono contento per questo". "Nel time attack non sono stato così bravo, non ho fatto bene il T1 e il T3, specie il T1: ho perso una vita – confessa Bagnaia – Ma sappiamo dove ho sbagliato, un errore che si può circoscrivere a quel giro. Sapevo che non era facile ma abbiamo lavorato bene, siamo più allineati ai migliori di quanto mi aspettassi". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mga/glb/red 14-Ott-22 09:07