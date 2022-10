Motomondiale: Gp Australia, Quartararo “Possiamo migliorare ancora”.

"Perdo un po' in rettilineo ma cerco di recuperare in curva dove siamo messi abbastanza bene" PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "E' stata una giornata abbastanza positiva. Questa mattina le condizioni erano piuttosto difficili, ma sono comunque riuscito a tenere un buon ritmo. Oggi si è visto come l'ultima curva sia piuttosto strana, la gomma posteriore scivola moltissimo, ci sono tanti movimenti. Credo che domani tutti proveranno la dura, sembra che la morbida sia veramente molto morbida". Lo ha dichiarato il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha), al termine delle due sessioni di libere del GP d'Australia. "Il nostro passo non è male e in questa pista ci sono alcuni punti dove si può superare – prosegue – Perdo un po' in rettilineo, è vero ma cerco di recuperare in curva dove siamo messi abbastanza bene ma si può migliorare ancora. Soffro un po' troppo nel primo momento quando rialzo la moto, ma oggi è servito soprattutto a raccogliere informazioni per le gomme. Ma nelle FP2 sono stato più efficace rispetto alle FP1, anche perché questa mattina le condizioni della pista erano veramente particolari", conclude Quartararo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 14-Ott-22 09:09