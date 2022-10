Calcio: Alvini “Voglio stesso atteggiamento visto contro Napoli”

"Finora è mancato solo qualche risultato, non di certo le idee, lo spirito e i principi" CREMONA (ITALPRESS) – "Sappiamo benissimo dell'importanza della partita di domani con lo Spezia, la squadra si è preparata per fare il massimo e siamo consapevoli che servirà il giusto atteggiamento: quello di una squadra che vuole andare a La Spezia a fare la partita con i propri punti di forza". Massimiliano Alvini vuole vedere domani al Picco un altro step in avanti della sua Cremonese. I complimenti non bastano più, servono i punti. "Ma ancora una volta sottolineo come il nostro atteggiamento sia sempre stato positivo tranne che nella gara contro la Lazio. Questo è un aspetto fondamentale in una partita tanto importante e in un campo come quello del Picco, contro una squadra che viene da due stagioni consecutive di Serie A". "Penso che in queste nove partite avete visto diversi aspetti della Cremonese – sottolinea il tecnico dei grigiorossi – Una squadra che fa partite aggressive anche in determinati campi, una squadra che domenica ha difeso più bassa per rendere la vita più difficile al Napoli. Domani dovremo essere bravi a togliere a loro punti di riferimento. L'importante è avere chiaro quello che vogliamo fare". Nelle ultime uscite i grigiorossi hanno cambiato sistema di gioco: "Finora a noi è mancato solo qualche risultato, non di certo le idee, lo spirito e i principi. Io voglio rivedere l'atteggiamento che abbiamo messo in campo contro quella che ora è forse la migliore squadra d'Europa, ovvero il Napoli. Siamo stati in campo con idee e con grande spirito. Voglio rivedere quello, e non rivedere gli ultimi tre minuti, due minuti e mezzo. Quei due minuti e mezzo non li voglio più vedere. Ma per 91' ho visto una Cremonese da apprezzare, e sono certo che è la strada giusta, perchè l'atteggiamento c'è". Oltre a Chiriches ed Hendry mancherà Radu a causa di un infortunio al braccio rimediato nella partita contro il Napoli e non ancora assorbito. In dubbio Bianchetti: "Partirà con noi, domani valuteremo e decideremo chi utilizzare. Dessers? Lui qui ha la fiducia di tutti noi, dello staff, da questo punto di vista deve stare sereno. Ha fatto gol domenica, in queste nove domeniche ha avuto possibilità, la squadra gli sta dando il supporto per metterlo in condizioni di finalizzare. Noi abbiamo fiducia in lui, sono certo che se sarà della partita farà bene". Ma in generale, a detta di Alvini, l'attacco della Cremonese "sta bene, Okereke la scorsa settimana non stava bene e non era pronto per giocare dall'inizio. Felix è l'ultimo arrivato e gli stiamo dando minutaggio, è un patrimonio della società e ha grandi margini. Ciofani non lo scopro certo io, se è questo può giocare tranquillamente altri anni in A, è un giocatore che mi porterei ovunque. Dessers ha iniziato a fare gol, abbiamo anche Tsadjout. Mi piace il processo che sta facendo questa squadra, la strada è quella giusta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 15-Ott-22 13:40