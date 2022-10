Calcio: Barça. Xavi “Mi piace sfidare il Real, tristi per ko con Inter”

"Non sarò un problema il giorno in cui vedrò di non essere una soluzione" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Non possiamo distruggere tutto. Non sarò un problema il giorno in cui vedrò di non essere una soluzione". Risponde così Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, a chi solleva dubbi sul suo lavoro. Chiaramente, sul groppone, c'è la debacle europea contro l'Inter, ma lo spagnolo resta fiducioso nel suo operato. I blaugrana, che in campionato sono in vetta a pari merito col Real Madrid, sono pronti a vivere il Clasico. "Nella Liga siamo stati molto bravi, analizzando la stagione, penso di poter essere ottimista. Non smetterò di lavorare e di insistere, perché sono molto culé e molto testardo". L'obiettivo è quello di vincere per riscattarsi dall'eliminazione in Champions: "Vincere anche senza giocare bene? No, no. Non è l'obiettivo, vogliamo vincere giocando bene, nel modo in cui crediamo, essere protagonisti, attaccare nel miglior modo possibile e da lì la conseguenza è vincere". Xavi ha le idee chiare su come schierare la squadra e non ha dubbi sull'impegno dei suoi: "Vogliamo attaccare in blocco compatto. Serviranno muscoli e cervello per prendere decisioni, capire quando fermarsi. E' una grande opportunità. Una grande sfida e dobbiamo cambiare registro, è una competizione diversa e sono positivo". Infine, ancora sulla sfida contro la squadra di Ancelotti: "Non so se eccitato è la parola giusta. Ma mi piace giocare contro il Real, sono competitivo e mi piacerebbe continuare a fare il giocatore, l'ho già detto contro l'Inter. L'atmosfera era bellissima. È in queste partite che devi misurarti, anche come allenatore. È una gara di vitale importanza per entrambe. Quello che è successo l'altro giorno in Europa ci fa arrabbiare, ma dobbiamo essere positivi. Stiamo bene, stiamo facendo un campionato splendido, mancano altre competizioni e i voti si danno a fine stagione, anche se in Europa non va per niente bene. Il progetto è appena iniziato". – Foto LivePohotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 15-Ott-22 17:20