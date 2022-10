Calcio: Chelsea. Ricaduta per Kantè, salterà anche i Mondiali

Per il centrocampista francese si profila un nuovo stop di 3 mesi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – N'Golo Kanté sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar. Il centrocampista del Chelsea e della Francia, infatti, secondo quanto riportato da "L'Equipe", avrebbe subito in allenamento con la formazione di Potter una ricaduta dell'infortunio al tendine del ginocchio che lo tiene lontano dal campo da metà agosto. Il sentore – scrive il quotidiano francese – è che Kantè sarà costretto a restare ai box per circa tre mesi. – foto Image – (ITALPRESS). xd6/glb/red 15-Ott-22 13:47