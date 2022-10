Calcio: Milan. Theo Hernandez “Gruppo unito, dobbiamo continuare così”

"Il campionato è appena iniziato, ma stiamo facendo le cose giuste" MILANO (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando bene: abbiamo una squadra incredibile e un gruppo unito. Stiamo facendo le cose giuste, il campionato è appena iniziato e dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando al massimo per arrivare bene alla prossima gara". A dirlo è Theo Hernandez, terzino del Milan, ai microfoni del sito ufficiale del club rossonero. Il francese ha anche commentato lo strepitoso gol realizzato lo scorso anno contro l'Atalanta, un coast to coast che ha fatto stropicciare gli occhi a tifosi del Milan e non: "E' un bel gol e una bella cosa. Ero sfinito, ma felice. I tifosi erano entusiasti". Poi sul tempo libero, Hernandez ha concluso: "Sono un ragazzo tranquillo, sto con la mia famiglia e il mio bambino, mi piace fare shopping in centro ma quello che mi piace di più è stare con la mia famiglia". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 15-Ott-22 14:01