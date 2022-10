Calcio: Real. Ancelotti “Clasico gara con pressioni, siamo pronti”

"Servirà partita equilibrata e attenta. Dobbiamo pensare a vincere" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Abbiamo preparato il Clasico come sempre, ma a questo va aggiunto ciò che questa partita rappresenta per tutti e la qualità delle due squadre. Va considerato anche l'aspetto emotivo, la pressione…". Presenta così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, il big match della Liga contro il Barcellona di Xavi. Una gara molto importante dal punto di vista della classifica, ma anche – e soprattutto – sul piano psicologico, visto che può dare alle due squadre una grande spinta in vista del rush che porterà alla pausa mondiale. "Loro hanno pareggiato solo una partita di campionato e sono in un ottimo stato di forma. Hanno avuto dei problemi in Champions League che possono capitare, ma in campionato sono stati spettacolari". Sulle condizioni di Courtois e Rudiger, Ancelotti ha spiegato: "Courtois sta facendo abbastanza bene, ma si è allenato pochissimo, non ci sarà. Vedremo per la prossima partita, ma ora deve solo allenarsi. Rudiger è a disposizione". Poche indicazioni sulla formazione, il tecnico dei blancos preferisce non sbilanciarsi: "Dobbiamo fare una partita equilibrata e attenta. Dobbiamo pensare a vincere". Karim Benzema si sta riprendendo dal punto di vista fisico e Ancelotti lo ha "visto molto meglio questa settimana". Infine, sullo stile di gioco dei blaugrana: "La loro storia parla chiaro, continuano con uno stile che piace ai tifosi e al club. È un'idea che ha dato loro il successo anche se avere un solo stile di gioco penso non sia molto appropriato visto che i calciatori cambiano". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 15-Ott-22 13:38