Calcio: Serie A. Zanetti “Vittoria importante, messo grande cuore”

Il tecnico dell'Empoli elogia Vicario: "Se non il più forte tra i primi 3 portieri di A" EMPOLI (ITALPRESS) – "E' una vittoria importante per il peso che aveva. C'era dentro uno spettro emotivo difficile per noi che siamo stati un po' tesi in generale però abbiamo messo in campo un cuore incredibile e portato a casa una vittoria meritata con un finale di sofferenza, ma di grande ordine". E' l'analisi del tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, che commenta il successo dei suoi azzurri sul Monza. Parlando degli ultimi minuti, con la squadra arroccata in difesa, l'allenatore spiega: "E' normale che ci piace fare partite diverse, ma in mezzo c'è l'avversario e la condizione psicologica del momento che dal punto di vista del coraggio ti blocca. Oggi abbiamo creato 5-6 occasioni importanti di cui almeno 3 incredibili che non abbiamo sfruttato. Anche mentalmente un pochino ci pesa, escono vecchi fantasmi, la paura di non chiudere le partite e c'è il ritorno degli avversari. Oggi siamo stati sempre in gara contro una squadra che ha una condizione psicofisica incredibile. Le partite vanno indirizzate e noi di occasioni ne abbiamo avute moltissime, ci è mancata l'esperienza e la malizia che non abbiamo: questa è la crescita che ancora dobbiamo fare". Parlando dei singoli, da Zanetti arrivano elogi per il portiere Vicario, oggi decisivo, e per i giovani Baldanzi e Fazzini. "Vicario se non è il più forte del campionato è tra i primi tre, è fuori discussione. E' un ragazzo molto umile ma sa di essere un portiere forte. Ha un mix di bravura e umiltà che lo porterà lontano. Baldanzi e Fazzini sono ragazzi del 2003, della famosa cantera dell'Empoli, non è il primo anno che da qui escono giocatori. Non sono bravo io a metterli in campo, sono loro che meritano di giocare e di essere considerati quantomeno alla pari di tanti giocatori di Serie A". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/ari/red 15-Ott-22 17:50