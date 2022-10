Motomondiale: Gp Australia, Martin in pole davanti a Marquez e Bagnaia

In seconda fila Aleix Espargarò e Fabio Quartararo PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Uno strepitoso Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, 18esima tappa del Motomondiale 2022, sul circuito di Phillip Island. Il centauro della Ducati Pramac ha preceduto tutti staccando il miglior tempo in 1'27"767, realizzando in questo modo il nuovo record della pista. Alle sue spalle, in prima fila, scatteranno un redivivo Marc Marquez e il primo dei contendenti al titolo mondiale, Francesco Bagnaia. Lo spagnolo della Honda è andato vicinissimo al connazionale, più lento di soli 13 millesimi anche se sfruttando la scia di Bagnaia. Più distanziato (3 decimi) l'italiano della Ducati. La seconda fila si apre con gli altri due protagonisti per la corsa al titolo iridato: lo spagnolo Aleix Espargaro quarto su Aprilia e il francese Fabio Quartararo, attuale leader del Mondiale, quinto su Yamaha. Seguono altre quattro Ducati, a dimostrazione del buon feeling tra la moto di Borgo Panigale e Phillip Island: Zarco del team Pramac, Marini della scuderia VR46, l'altra ufficiale di Miller e l'altra VR46 di Bezzecchi. La "top 10" è completata dalla Suzuki di Rins. Domani alle 5 italiane la gara. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 15-Ott-22 08:44