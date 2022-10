Sottil “Non molliamo mai, contro la Lazio gara stimolante”

"Affrontiamo una squadra forte, ma siamo consapevoli delle nostre qualità" UDINE (ITALPRESS) – "Penso che stiamo facendo veramente bene, sono molto soddisfatto dei miglioramenti. Siamo cresciuti molto, oggi abbiamo un'identità ben precisa e una mentalità acquisita dopo grandi prestazioni". E' contento ma non appagato il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro la Lazio all'Olimpico. I friulani sono reduci da uno strepitoso 2-2 in rimonta sull'Atalanta: "Abbiamo fatto un grande risultato e veniamo da una settimana di grande lavoro, intenso, e siamo pronti per questa partita". L'Udinese è la sorpresa di questo avvio di campionato, una formazione quadrata che dà tutto in campo, avendo ottenuto addirittura 13 punti da situazione di svantaggio, più di tutti in Europa: "Un dato molto importante – commenta Sottil -. Fa piacere, ma dobbiamo anche andare sopra, non sempre sotto nel punteggio. Questa squadra non molla mai, continua a giocare pensando a fare gol ed essere incisiva, ma non è sempre facile rimontare. Dobbiamo essere più concentrati ed evitare di prendere determinati gol. Dobbiamo cercare di andare avanti noi e gestire la partita, giocando per segnare e non difendendo, ma con un'altra prospettiva della gara". Sottil ha le idee chiare e le ha anche trasmesse ai suoi: "Dobbiamo essere sempre compatti, corti, darci copertura, sono le nostre fondamenta nella fase difendente insieme a un grande sacrificio. La Lazio è una squadra forte con numeri offensivi importanti grazie ai suoi attaccanti veloci e che gioca un calcio propositivo, portando tanti uomini in avanti quando attacca. Dovremo essere bravi a ribaltare le azioni e far loro male nei punti che secondo me la Lazio può soffrire. È una partita molto stimolante. I biancocelesti hanno un collettivo molto competitivo e all'interno dei giocatori leader. Dobbiamo stare concentrati, ma arriviamo determinati a questa partita". L'Udinese dovrà "giocare con grande lucidità, con la testa attaccata al corpo. Siamo in un gran momento, incontriamo una squadra forte ma consapevoli di avere le qualità per far male". Nessun calcolo in vista del turno infrasettimanale di Coppa Italia: "Per me la partita più importante è quella che abbiamo davanti, si ragiona solo su domani. Siamo tutti concentrati, arriviamo molto bene a questa gara e poi penseremo a quella dopo". Infine, sull'abbondanza in mediana, Sottil ha concluso: "Ho molta varietà. Ho giocatori che sanno entrare bene in partita e questo mi consente di scegliere con grande serenità fino a stasera in albergo l'11 migliore. Sto facendo delle valutazioni perché tutti mi stanno mettendo in difficoltà, e ne sono contento. I ragazzi sanno che ci sono due partite: quella iniziale e quella in corso". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 15-Ott-22 14:36