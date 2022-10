Volley: Nazionale donne, Manfredi “In agenda nessun cambio ct”

"Mazzanti ha un contratto fino al 2024, la stagione è stata positiva" APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) – "In agenda non c'è alcuna sostituzione di tecnici, sono cose che valutiamo a fine attività tutti insieme e oggi non c'è questo tipo di situazione. Ne parleremo quando sarà il momento, se ci sono situazioni da chiarire nell'interesse del movimento e delle nostre nazionali". Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley, fa chiarezza da Apeldoorn in merito alle voci sul possibile divorzio da Mazzanti dopo la sconfitta nella semifinale mondiale. "Con lui abbiamo un contratto fino a fine 2024, a dopo le Olimpiadi. Per statuto affronteremo nel prossimo consiglio federale la valutazione di tutta l'annata delle squadre nazionali e se ci sono state delle problematiche ascolteremo tutti, ci potrebbe essere qualcosa da sistemare anche nel settore maschile". Per Manfredi anche la stagione delle donne "è da ricordare: da sei mesi le nostre ragazze si stanno allenando con professionalità e il percorso fatto quest'anno è più che soddisfacente. Vengono da una stagione incredibile che ci ha visto vincere per la prima volta la Volley Nations League e arrivare fra le prime quattro al mondo. Col Brasile, tranne in VNL, abbiamo sempre perso ma le ragazze ce l'hanno messa tutta e le ringrazio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Ott-22 15:22