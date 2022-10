Calcio: Serie A. Nicola “Soddisfatto della prova dei miei ragazzi

"Se non avessimo preso il 2-0 c'erano i presupposti per crederci", dice il tecnico della Salernitana MILANO (ITALPRESS) – "I gol li abbiamo presi nel momento in cui stavamo prendendo campo, ma sono soddisfatto ugualmente della prova dei miei ragazzi che non hanno mai smesso di mettere in difficoltà l'Inter", così il mister della Salernitana, Davide Nicola, alla fine della partita persa 2-0 in casa dell'Inter. "Nei primi 20' cercavamo di chiudere gli spazi poi, subìto il gol, abbiamo alzato il baricentro sulla prima linea di pressione. Certamente potevamo fare qualcosa di più nella costruzione del gioco con i tre dietro – prosegue il tecnico dei campani -. Se c'è da fare un appunto è il secondo gol in cui abbiamo tardato a posizionarci. E se non prendi il 2-0 ci sono i presupposti per crederci fino alla fine. La squadra ha tenuto bene il campo, mi è piaciuta la partita dei miei". Salernitana che, però, si è vista poco dalle parti di Onana. "Sicuramente si poteva essere più incisivi e sfuttare dinamiche e ripartenze. Si può sempre fare di più e meglio. A fronte di questo, però, bisogna riconoscere il valore degli avversari. Oggi abbiamo giocato un'ottima partita contro un avversario dai valori decisamente superiori ai nostri. Ho visto diverse cose buone come l'interpretazione di saper aggredire alti gli avversari. Abbiamo recuperato Bohinen, e penso che, quando saremo al completo, crescendo, daremo filo da torcere a tutti" ha concluso Nicola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 16-Ott-22 15:30