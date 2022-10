Inzaghi “L’Inter ha controllato la partita dall’inizio”

Il tecnico nerazzurro elogia i suoi dopo il successo sulla Salernitana MILANO (ITALPRESS) – "Siamo stati in controllo della gara dal 1' al 94', la squadra ha sviluppato bene, è stata sempre aggressiva. Temevo questa partita perché so come si esce dalle grandi sfide europee. Avevo visto la squadra consapevole, adesso dobbiamo continuare così e lavorare ancora di più". Lo ha affermato l'alenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, al termine del match con la Salernitana. "Soluzioni tattiche nuove? Mkhitaryan sta lavorando bene, Calhanoglu mi ha dato ottime risposte in quel ruolo. Asllani? E' un 2002 che ci darà risposte importante nei prossimi anni". Inzaghi si è soffermato anche sulle critiche per le quattro sconfitte nelle prime otto giornate. "Io in discussione? Noi allenatori lo siamo sempre. Nei sei anni di Roma (quando era alla Lazio ndc) nonostante i piazzamenti europei, anche lì ero in discussione. Qui sembravano aver dimenticato i due trofei vinti lo scorso anno e gli 84 punti però ci sta, perché nel calcio si è giudicati ogni domenica. E poi l'Inter non poteva fare 4 sconfitte in 8 partite. Ora, però, guardo il campo, i giocatori in difficoltà aiutano i compagni. Sono sereno, le pressioni ci saranno sempre ma guardo il mio lavoro". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 16-Ott-22 15:18