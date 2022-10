Italiano “La Fiorentina deve iniziare a correre anche in campionato”

Il tecnico viola presenta così il posticipo contro il Lecce FIRENZE (ITALPRESS) – "Mi auguro che i ragazzi riescano a reagire anche in campionato come hanno fatto in Conference League contro gli Hearts e cercare di iniziare a correre perché siamo in ritardo ed abbiamo la necessità di fare i punti". Sarà una Fiorentina vogliosa di tornare a vincere in trasferta, dove non raccoglie tre punti dal 10 aprile scorso, successo sul Napoli allora lanciato verso lo scudetto, quella che domani scenderà in campo per il posticipo serale del lunedì contro il Lecce del fiorentino Marco Baroni. Vincenzo Italiano, vuole risposte dai suoi che devono frenare l'emorragia in classifica visto le ultime due sconfitte consecutive in campionato contro Atalanta e Lazio. Per tornare a fare punti in serie A "bisogna alzare il ritmo, alzare la qualità e cercare di capire bene il momento-ha aggiunto Italiano-. Dobbiamo cercare di essere molto più attenti, approcciare, sviluppare e finire meglio le partite perché durano novanta e passa minuti, ed avere il furore che serve a tutte le squadre soprattutto lontano dalle mura amiche dove noi spesso non riusciamo ad essere noi stessi. Dobbiamo modificare qualche atteggiamento per cercare di far punti fuori casa". La vittoria di giovedì scorso in Conference League contro gli Heart of Midlothian "credo porti tanto entusiasmo. Ci serviva, dobbiamo cercare di sfruttare tutto quello che ci lascia in termini di tante situazioni positive" ha evidenziato Italiano che poi parlando della sfida in terra pugliese ha evidenziato: "E'una partita difficile. Il Lecce va forte, in casa ha uno spirito incredibile, è una squadra pericolosa per il fatto che ha entusiasmo, ha grande ritmo in casa, e dobbiamo cercare di affrontarla come abbiamo fatto nell'ultima gara, con la concentrazione altissima, con il capire bene che in campionato abbiamo bisogno di ripartire, accelerare ed avere una marcia in più con il massimo rispetto per una squadra che sta bene". "Se parlo di ritmo e di qualità, è per i giocatori" che il Lecce "ha in avanti – ha proseguito Italiano-. Sono pericolosi in tutte le situazioni, sono rapidi, attaccano la profondità, sono abili nell'uno contro uno quindi sul piano difensivo dobbiamo stare molto attenti". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xb8/pc/red 16-Ott-22 13:51