Lecce, Baroni “La Fiorentina è il passato, vogliamo vincere”

Il tecnico dei pugliesi presenta la sfida co i viola LECCE (ITALPRESS) – Il posticipo del nono turno di Serie A vedrà il Lecce ospitare la Fiorentina al Via del Mare, domani sera. In conferenza stampa mister Baroni ha presentato così la sfida ai viola: "Se vivrò emozioni particolari? Posso solo ringraziare la società che mi ha fatto esordire in A e di mettere in pratica poi quella che è stata la mia carriera. La Fiorentina per me è il passato, ora c'è una partita importante, contro una squadra forte e che ha una classifica non veritiera. Vogliamo la prima vittoria in casa, abbiamo bisogno di punti e ci serve il successo avanti ai nostri tifosi. Servirà dedizione e voglia di andare sul pallone, hanno grande identità. Della gara persa contro la Roma mi tengo stretto la prestazione. Anche in dieci non abbiamo mai mollato, è questo il nostro dna". Baroni ha anche fatto il punto sui convocati: "Askildsen e Bistrovic sono recuperati, mentre Pezzella resta in dubbio. Comunque la squadra nel complesso sta bene, abbiamo lavorato alla grande. Ormai con i cinque cambi chi entra può essere più importante di chi gioca dall'inizio, quindi parlare di formazione iniziale è superfluo". Con Pezzella non al top, la corsia sinistra sarà affidata al più giovane Gallo. In mediana, al posto dello squalificato Hjulmand, tornerà a vestire una maglia da titolare Bistrovic, in compagnia di Gonzalez e probabilmente Helgason. Per quanto concerne l'attacco si rinnovano gli ormai consueti ballottaggi Ceesay-Colombo e Banda-Di Franceco, con i due italiani in svantaggio. Nelle retrovie conta di scendere ancora una volta in campo dal primo minuto Umtiti, reduce da un'ottima prestazione all'Olimpico. Probabile formazione(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Bistrovic, Helgason; Strefezza, Ceesay, Banda. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). zzc/pc/red 16-Ott-22 14:05