Moto2, in Australia vince Lopez. Scivola Fernandez

Ai Ogura che finisce 11° ma scavalca in classifica lo spagnolo PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Un incredibile errore di Augusto Fernandez a 10 giri dalla fine regala il sorpasso, in classifica, a Ai Ogura che finisce 11° ma scavalca in classifica lo spagnolo. Soli 3,5 punti dividono i due, la battaglia continua, ma a vincere il GP di Moto2 è Alonso Lopez (1'33"030), un altro spagnolo, che precede Pedro Acosta (+3"556). Jake Dixon 3° a 9"583 completa la bella giornata del Aspar Team che ha vinto il titolo in Moto3. Quarto lo spagnolo Aldeguer (+15.745), quinto lo spagnolo Gonzalez (+15"775). Sesto Alcoba, settimo Beaubier, completano la Top 10 il thailandese Chantra (ottavo), lo spagnolo Canet ed il sudafricano Bendsneyder. Cadono, invece, Tony Arbolino e Celestino Vietti. Brividi per un brutto incidente tra Navarro e Corsi alla curva 5, con l'italiano che investe lo spagnolo cadutogli proprio davanti. -foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 16-Ott-22 06:18