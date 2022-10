MotoGp, Bagnaia “Sono in testa, bene così”

Il pilota della Ducati si gode il primato nella classifica mondiale PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Ho avuto qualche difficoltà ad ingaggiare il congegno della ruota anteriore, dopo una buona partenza. Ho cercato di fare sorpassi in gara. Poteva arrivare la vittoria ma nessun problema se è arrivato un piazzamento. Alla fine ho dovuto gestire gli ultimi giri. Sono in testa al campionato, bene così". Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia al termine del MotoGP in terra australiana. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 16-Ott-22 06:32