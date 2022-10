MotoGp, Marquez “Ho dato tutto, complimenti a Rins”

Lo spagnolo ha chiuso in seconda posizione in Australia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Tutto è stato perfetto però Alex Rins ha guidato bene. In corsa ho scelto l'opzione corretta con la posteriore soft ed ho gestito parecchio la gara nelle due fasi. Mi sono divertito tantissimo, non importa la seconda posizione, io ho dato tutto, ci sono stati tanti sorpassi, stiamo crescendo sempre di più". Lo ha dichiarato Marc Marquez, secondo nel MotoGP di Phillip Island. -foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 16-Ott-22 06:45