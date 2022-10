MotoGp, Quartararo “Sarà difficile ma vediamo…”

Il francese si rammarica per l'errore in Australia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Alla 4 ho fatto un errore, la moto si è alzata e non ho potuto fermarmi, ho perso il davanti. Sarà difficile ma vediamo… in Malesia dobbiamo provare a rimanere in gara. Problemi? Ho faticato a scaldare la gomma dietro. In Malesia per avere gomme più calde sarà più facile. Ho scartato la morbida dietro ed ho messo la dura. Con il senno di poi me ne pento, ma è facile parlare dopo. In prova ho visto che la gomma dietro si consumava di più. Mi servirà come esperienza per il futuro". Lo ha affermato il francese Fabio Quartararo della Yamaha alla fine del MotoGP in terra australiana. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 16-Ott-22 07:06