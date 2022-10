MotoGp, Rins “Fantastico chiudere con una vittoria”

Il vincitore del Gp in Australia racconta le sue emozioni PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Voglio ringraziare tutti i tifosi. E' stato fantastico chiudere con una vittoria. Ci vediamo l'anno prossimo". Queste le parole di Alex Rins, vincitore del MotoGP di Phillip Island a fine corsa. "Sono molto contento, è stata bellissima gara, abbiamo lottato tanto, ed è stata bella anche la gestione della gomma di dietro. Spingevo quando dovevo spingere, questa è una pista in cui facevamo un po' di fatica, abbiamo cercato di gestire il pneumatico, per questo non facevamo i tempi di Pecco, ma alla fine la moto la sentivo bene. Dovevamo gestire la gomma di dietro, siamo stati perfetti. Dopo Portimao la Suzuki è stata deludente? In verità non abbiamo mai mollato. E' stato questo il nostro punto forte. Mai mollare". -foto: LivePhotoSport (ITALPRESS) mga/pc/red 16-Ott-22 06:57